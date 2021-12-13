Оборонний бюджет 2022 став найбільшим за весь час незалежності [ Редактировать ]
Сильне військо - це запорука безпеки. Саме тому українські винахідники активно працюють над новими розробками. А Міністерство оборони обіцяє профінансувати їх наступного року. Оборонний бюджет 2022 - найбільший за весь час незалежності.
Ганна Маляр, заступник міністра оборони України:
В цьому році Міністерством оборони і Збройними силами України передбачено ряд заходів по реалізації ракетної програми, якою, зокрема, передбачається комплектування другого дивізіону ракетного комплексу "Нептун".
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