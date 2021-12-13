Угруповання російських військ біля українських кордонів може вирости до 175 тисяч

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, можливість нарощування військової сили РФ дійсно є, цитую, "але ми готові та для нас немає ніяких несподіванок".