Мисс Вселенная 2021: какая девушка победила в конкурсе [ Редактировать ]
С 12 на 13 декабря, в Израиле прошел финал 70-й международного конкурса "Мисс Вселенная 2021". За корону в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира. Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.
Победительницей стала представительница Индии - 21-летняя актриса Харнааз Сандху. Корону новой Мисс Вселенной передала победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.
В тройку лидеров Miss Universe также вошли конкурсантки Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване.
Напомним, что "Миссис мира" Каролину Джури арестовали на Шри-Ланке за скандал на конкурсе красоты.
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