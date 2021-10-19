"Мисс Украина Вселенная - 2021" Анна Неплях активно ведет социальные сети на русском языке.

Однако подписчики уже успели обвинить ее в том, что она просто не знает украинский язык.

В ответ на это Анна записала сторис на "рідною мовою и сообщила, что ее аудитория на 90% состоит из русскоязычных, сама она из Днепра, где также с детства привыкла общаться на русском, но при этом украинский язык знает.

Также она обратилась ко всем хейтерам позволить ей самовыражаться на том языке, на каком она сама посчитает нужным.

Напомним, что "Миссис мира" Каролину Джури арестовали на Шри-Ланке за скандал на конкурсе красоты.

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