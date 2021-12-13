На Сході армієць підірвався на ворожому боєприпасі [ Редактировать ]
На Сході 49-річний лейтенант підірвався на боєприпасі, з тяжкими пораненнями його доправили до лікарні. Вже у шпиталі медики з'ясували, що це була пластикова дистанційна міна. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями.
В штабі ООС проведуть розслідування, а зібрані матеріали, разом з осколками боєприпасу, передадуть міжнародним наглядовим організаціям.
За добу ворог 4 рази відкривав вогонь по українських укріпленнях. Поблизу Талаківки цілив із протитанкових гранатометів. А біля Кримського - накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Бійці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь і так вгамували противника.
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