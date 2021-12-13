70 років тому сторони так і не уклали мирову угоду.

Готові завершити війну. Південна Корея, КНДР, США та Китай планують покласти край Корейській війні, яка тривала з 1950-го по 53-й.

70 років тому сторони так і не уклали мирову угоду - тож формально наразі перебувають на етапі перемирʼя. За словами президента Південної Кореї Мун Чже Іна, лідери чотирьох країн неофіційно домовилися оголосити про завершення протистояння.

Та напруга у відносинах КНДР з США поки заважає сісти за стіл переговорів і врешті укласти декларацію.