Сьогодні - День Андрія Первозванного. Це свято не минає без традиційної української страви - вареників. Кажуть, що нині вони смакують по-особливому та ще й бувають із сюрпризами. Зазвичай, їх ліплять на вечорницях.

Наші кореспонденти з Рівненщини знайшли село, де досі шанують ці традиції.

Їдуть підводою та співають. Так у селі Нова Мощаниця, що на Рівненщині, місцеві жителі збираються на вечорниці.

-На Андрія, на Андрія розгулялася завія, снігом поле замітає - гостей в хату запрошає. Ходім, заходьте, заходьте. Я така рада. Надворі морозець тріщить, а в хаті грубка вже горить.

У теплій світлиці господині беруться готувати основну страву свята - вареники.

Ліплять їх з сиром, картоплею, капустою та з солодкою начинкою. А кілька вареників - обов'язково з сюрпризом.

Надія Татарин, жителька села Нова Мощаниця:

Ложили хто шо - хто цукор, хто перець, хто там часник чи копійку чи горішка. Ну і це вважалося, кому який попаде, то таке буде його життя на наступний рік.

Вечорниці на Андрія, каже господиня оселі Галина Валер'янівна, - то данина традиціям. Їх жінки згадують, як колись у їхньому селі - святкували весело й гучно, а ще обов'язково ворожили.

Галина Валер'янівна, жителька села Нова Мощаниця:

Прикликали собачку, напекли пампушок, наскладали на лавочці на маленькій. Приходить собачка, така побігав, понюхав, понюхав. Ми думаєм, шо по порядку буде хапать - а він ні. Перше твоєї свекрухи взяв. Потім моя вже подружка, а я вже третя. Мою третю взяв. І так ми запам'ятали і дійсно таки прикмети збуваються.

На вечорниці заміжні жінки обов'язково покривають голови хустками та вбираються у вишиванки. Їх дістали з бабусиних скринь.

Ольга Луцюк, жителька села Нова Мощаниця:

Обов'язково сорочка була вишита на рукаві, отут горловина і ось тут обов'язково. На манжетці була вишивка.

-Три городи обсадила. Три городи обсадила. Одна диня уродила. Гуляю я. Гей, гуляю я.

За співами й вареники доварилися.

-Милі гості, просим сісти, варенички будем їсти. Варенички непогані, варенички у сметані. Їжте, ну їжте.

Рівненські господині переконані - щоб бути щасливим наступного року, потрібно обов'язково поласувати варениками на Андрія. Бо у це свято традиційна українська страва набуває особливого смаку.