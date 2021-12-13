У Дніпрі затримали підозрюваного у підготовці до вбивства депутата [ Редактировать ]
У Дніпрі затримали підозрюваного у підготовці - до вбивства депутата облради. Чоловік може бути причетний до вибуху автомобіля в центрі міста восьмого грудня. Про це повідомили у пресслужбі Генпрокурора.
Вибух стався перед офісом депутата. У салоні знайшли автомат Калашникова з прикріпленим саморобним пристроєм для дистанційного ведення вогню. Це дозволило з відстані зробити не менше трьох пострілів у будівлю, - йдеться у повідомленні. А сам автомобіль вибухнув від легкозаймистої рідини - для знищення слідів злочину. У підозрюваного під час обшуків знайшли пістолет і набої. Суд обрав затриманому запобіжний захід - утримання під вартою.
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