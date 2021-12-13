Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника міністра МВС. У розпорядженні за підписом глави уряду вказано - звільнити за власним бажанням.

Перед цим Гогілашвілі написав на Фейсбук-сторінці, цитую: "Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити".

Днями на блокпосту в Краматорську чиновник влаштував розбірки з правоохоронцями - обурився, що ті його не впізнали й зупинили для перевірки документів. Там було все - і погрози, і лихослів'я. Кадри одразу стали вірусними. У ситуацію втрутився голова МВС Денис Монастирський - пообіцяв провести службове розслідування. А президент закликав Кабмін звільнити Гогілашвілі без усіляких перевірок.

Згодом, у мережі з'явилося ще одне схоже відео. На ньому скандальний посадовець лаяв столичних патрульних, які зупинили його автівку за порушення.