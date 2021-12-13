Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника міністра МВС [ Редактировать ]
Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника міністра МВС. У розпорядженні за підписом глави уряду вказано - звільнити за власним бажанням.
Перед цим Гогілашвілі написав на Фейсбук-сторінці, цитую: "Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити".
Днями на блокпосту в Краматорську чиновник влаштував розбірки з правоохоронцями - обурився, що ті його не впізнали й зупинили для перевірки документів. Там було все - і погрози, і лихослів'я. Кадри одразу стали вірусними. У ситуацію втрутився голова МВС Денис Монастирський - пообіцяв провести службове розслідування. А президент закликав Кабмін звільнити Гогілашвілі без усіляких перевірок.
Згодом, у мережі з'явилося ще одне схоже відео. На ньому скандальний посадовець лаяв столичних патрульних, які зупинили його автівку за порушення.
Вам просто не понравилось, что я перевернул ваше удостоверение и посмотрел? - Шо с тобой? Я тебе объясню - я считаю не правильным, что не знаешь заместителя министра в лицо. Сейчас ты уже понял, шо я замминистра? Ты прямо ответь. Я вашого посвидчення не бачив. Иди сюда, и телефон выключи на***.
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На блокпосту в Краматорську зам влаштував розбірки з правоохоронцями. Там було все - і погрози, і відбірна лайка, і обурення, що підлеглі його... не впізнали. Та ще й посміли зупинити й перевіряти документи.
В сети опубликовали новое видео с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили. Инцидент произошел 24 ноября 2021 года. Патрульные полицейские остановили автомобиль чиновника для проверки документов. Это разозлило замминистра, который начал оскорблять копов и спрашивать, почему они "не узнали начальство"
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував велетенську розбірку на блокпосту в Краматорську. Невдоволення чиновника викликало невинне прохання правоохоронців - показати документи.
Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры с правоохранителями
Видео общения чиновника с полицейскими выложили в сеть. На нем дежурящие на блокпосту силовики пытаются объяснить Гогилашвили, почему они его остановили и просят предъявить документы. Чиновник на это возмущается, что его не узнали, интересуется, видели ли они его фото