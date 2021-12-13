Готові завершити війну. Південна Корея, КНДР, США та Китай планують покласти край Корейській війні, яка тривала з 1950-го по 53-й роки.

70 років тому сторони так і не уклали мирової угоди - тож формально наразі перебувають у стані тимчасового припинення воєнних дій. За словами президента Південної Кореї Мун Чже Іна, лідери чотирьох країн неофіційно домовилися оголосити про завершення протистояння. Та напруженість у відносинах КНДР із США - поки що заважає сісти за стіл переговорів і врешті укласти декларацію.