У Великій Британії програма вакцинації третьою дозою вже триває, і у лютому вона мала завершитися. Проте уряд виставляє нові дедлайни. До кінця року бустерне щеплення мають зробити всі дорослі. А все - через "Омікрон". У Країні зафіксували першу смерть від цієї мутації коронавірусу.

І зараз медики з острахом дивляться на темпи поширення нового штаму. З подробицями - Світлана Чернецька з Лондона.

Життя в Лондоні знову сповільнюється. Від понеділка всі, хто можуть, повинні працювати з дому. У країні щодня зростає кількість інфікованих коронавірусом. І вже зафіксували першу смерть від нової мутації.

Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

За минулий тиждень ми зауважили, що "Омікрон" поширюється феноменальними темпами. Тож навіть якщо виявиться, що цей штам слабший за "Дельту", він однаково призведе до високої кількості госпіталізацій. Бо хоч тяжко хворих буде незначний відсоток, це буде невеликий відсоток від куди більшого числа.

Аби зупинити "Омікрон" Сполучене Королівство знову пришвидшує програму вакцинації. За попереднім планом, програму щеплення третьою дозою мали закінчити до лютого. Тепер уряд квапиться імунізувати все доросле населення до нового року.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми починаємо операцію з надзвичайної ситуації, аби щепити якомога більше людей. Для цього висадимо 42 військові групи з планування в кожному регіоні. Відкриємо додаткові пункти вакцинації та пересувні станції. Залучимо тисячі волонтерів, щоби забезпечити роботу центрів сім днів на тиждень.

Через численні мутації "Омікрону" - двох доз вакцини проти нього недостатньо. Цей штам коронавірусу - навчився оминати захист. Саме тому влада наполягає на пришвидшенні бустерної програми.

Сюзан Гопкінс, головна радниця Агенції з охорони здоров'я Великої Британії:

Це означає, що люди, які отримали другу дозу протиковідного препарату понад три місяці тому - мають більше шансів підхопити інфекцію і передати її іншим. А після третьої дози, буквально на сьомий день ми бачимо, що ефективність захисту становить 70%.

Водночас науковці наполягають, що всі вакцини зберігають ефективність проти найтяжчого перебігу коронавірусу. У Великій Британії третю - бустерну дозу - отримали вже близько двадцяти трьох мільйонів людей - це половина дорослого населення. І у наступні дні мають намір щепити по мільйону охочих на добу. Розвиток пандемії тепер залежатиме від того, хто швидший - "Омікрон" чи програма вакцинації.