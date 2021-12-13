Виклик рятувальникам кидає і погода в Україні, принаймні у Західній її частині. Міста засипає снігом, як наслідок - села знеструмлені, дороги заметені. Кількість аварій збільшилася.

Мої колеги готові показати, що відбувається у регіонах та як комунальники борються з негодою.

Другу добу Львівщину засипає снігом. На ранок в області повністю або частково були знеструмлені майже сотня населених пунктів.

Володимир Хлян, житель Львівської області:

Треба було подивитися по тих всіх найбільше де була критична ситуація. По тих стовбах, які були старі провода чи що, то треба було то літом якось рішити, а не зараз.

Через снігопад на трасах області - обмежили рух вантажівок. Водіїв просять негоду перечекати.

Побільшало і ДТП. На трасі Львів-Тернопіль, поблизу села Тарасівка, два ваговози з'їхали з дороги. Один із них - перекинувся в рів. Довелося витягати із заметів і "швидку".

Ігор Курус, заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ Головного управління ДСНС України у Львівській області:

Автомобіль швидкої допомоги повертався з виклику. В середині перебувало лише три медичних працівники. За допомогою тросу рятувальники відбуксирували автомобіль.

І у Львові, і в області - комунальники працюють безупинно.

Марія Дудич, працівниця комунального підприємства смт Івано-Франкове:

З ранку вже два рази, і то вже два рази. То кажу вже четвертий раз. Трошки ще віддихнемо, трошки. І знову мусимо вийти і ще раз горнути.

У самому ж Львові автомобілісти - буксують. Кажуть, проїхати вулицями - справжнє випробування. А найскладніше - припаркуватися.

Сергій, водій:

На обочину навіть припаркуватися складно. А так бачу, що зранку їздила техніка, прибирала. По п'ятибальній системі на три.

Не обійшлося без постраждалих. В одному із львівських парків на літню жінку впала гілка. Її забрали до лікарні, підозрюють - перелом хребта.

Христина, дочка потерпілої:

Впала мама на землю.. Відчула біль у попереку, прибігла людина із пилою, щоб розпилювати це дерево, щоб його забрати. Ще й штурхали маму, давайте швиденько вставайте, чого ви тут лежите.

Не припиняється снігопад і на Прикарпатті. Шляховики не встигають розчищати дороги. У вихідні навіть обмежили рух для ваговозів на чотирьох центральних трасах. Розблокували проїзд лише сьогодні. Наразі - майже всюди можна проїхати, - запевняють дорожники.

Василь Буджак, начальник Служби автомобільних доріг в Івано-франківській області:

Дорожня техніка працює, працювала цілодобово. Вночі. Тому проблем із доїздом на роботу автобусів й іншого транспорту не буде.

Майже сорок аварій - за вихідні. Водії кажуть, виною - погана видимість та снігове місиво на дорогах. Поліцейським та рятувальникам доводилося витягувати машини з переметів.

Після двох днів дощів на Рівненщині нарешті засніжило. Намело стільки, що не можливо ні пройти, ні проїхати. Рух на деяких вулицях просто зупинився. Місто - в довжелезних заторах. Комунальні служби дороги розчищали, але з такою навалою снігу впоратися не скрізь вдалося.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Над Рівненщиною сніжить вже 18 годин поспіль. За прогнозами синоптиків тенденція до опадів у вигляді снігу та температури значно вище нуля збережеться ще щонайменше 12 годин. На дороги виведена і важка техніка - потужна, зокрема автогрейдери для того, щоби прибирати величезну кількість снігу, яка нападала.

А от на Закарпатті - пронісся буревій. Сильний вітер вирував у багатьох містах. У Мукачеві - зніс електроопору на мосту. В Ужгороді - валив дерева, огорожі на будмайданчиках, зривав електродроти.

Олександра Турянчик - начальниця Управління житлово-комунального господарства Ужгородської міськради:

Одна покрівля приватного будинку по вулиці Гагаріна, орієнтовна площа близько 100 кв м, крівля бібліотеки та майстерні. Дев'ять шкіл та пошкоджена опора по набережні Православній. Також було виявлено падіння дерев.

Тим часом синоптики попереджають, на Закарпатті ще мінімум добу збережеться сильний вітер. На Заході - ще завтра сніжитиме. У горах - можуть бути лавини та хуртовини, тож туристів просять утриматися від походів.