Наввипередки з часом. У США тривають пошуки вцілілих після руйнівних торнадо. За приблизними підрахунками, загинуло більше сотні людей. Вісім штатів зачепив руйнівний смерч, чотири міста зникли с мапи сполучених штатів.

Штат Кентуккі, який найбільше постраждав, оголосили зоною стихійного лиха, а наслідки - Джо Байден визнав катастрофою федерального рівня. Більше про це - далі в сюжеті.

Розгублені жителі містечка Мейфілд оглядають уламки свого колишнього життя. Стихія перетворила їхні оселі на місиво з пластику, бетону й металу. Руйнівні торнадо налетіли в п'ятницю ввечері й майже стерли з лиця Землі місто та його околиці.

Кіт Крауч, власник зруйнованої компанії:

Нас у місті не було, коли тут пронеслися торнадо. Ну от. Ми із сином приїхали, а він і каже: тату, тут нічого не лишилося. Не можу повірити.

Йона Їзраель, власник зруйнованої компанії:

Приїхав подивитися, чи щось уціліло. Ми проводили тренування з бойових мистецтв. Усе зруйноване. Доведеться починати все заново.

Стихія в Кентуккі залишила по собі смугу руйнувань завдовжки 320 кілометрів. Серед зруйнованих - фабрика свічок. Стихія налетіла, коли всередині працювало 110 людей. Їх закидало уламками, вони не могли додзвонитися у служби порятунку. Тож одна з працівниць здогадалася попросити про допомогу через Фейсбук-трансляцію. Цій жінці пощастило. Її та ще 39 колег дістали живими. Доля інших поки що невідома. Висота завалів над ними - майже п'ять метрів.

Каяна Парсонс-Перес, постраждала:

Люди були в паніці. Я почала вести трансляцію, щоб заспокоїти тих, хто всередині, і дати зрозуміти іншим, що нам потрібна допомога.

До пошукових робіт на місці трагедії залучили нацгвардію, але лишається дедалі менше надії знайти когось живим. Десятки людей досі вважають зниклими безвісти. Губернатор Кентуккі припускає, що лише в цьому штаті кількість загиблих може перевалити за сотню.

Енді Бешір, губернатор Кентуккі:

Досі сподіваємося на диво, і що число загиблих буде меншим, аніж ми думаємо. За останні півтора року ми пережили пандемію, крижану бурю, повені, а тепер ще й смертоносні торнадо, яких донині не було в нашій історії.

Торнадо зачепили вісім штатів. Метеорологи нарахували тієї п'ятниці 53 вихори. Знищено все, що стояло на шляху смерчів. За даними американських ЗМІ, щонайменше ще чотири міста - повністю зникли з карти США. В Іллінойсі стихія рознесла склад компанії "Амазон". Шестеро робітників загинуло. У Міссурі вихор налетів на будинок для літніх людей. Сотні тисяч мешканців у різних штатах на Середньому Заході лишилися без електрики. Постраждалих селять у тимчасові притулки й всією Америкою збирають гроші на відновлення їхнього життя.

Джо Байден, Президент США:

Я дуже уважно відстежую ситуацію. Здається, це одна з найбільших трагедій, спричинена торнадо в нашій історії. Ми всі знаємо, що стихійні лиха стають інтенсивнішими, коли клімат змінюється, коли теплішає. Очевидно, це спричиняє трагедії.

За оцінками місцевої влади, на ліквідацію наслідків може знадобитися декілька місяців.

Торнадо - не рідкість для Сполучених Штатів. Однак у Федеральній агенції з управління в надзвичайних ситуацій визнають, що ця серія смерчів стала безпрецедентною для цієї пори року. Там вважають, що такі зміни на тлі глобального потепління невдовзі стануть нормою.