Публіці показали сапфір вагою 310 кілограмів [ Редактировать ]
Велетенський сапфір завважки 310 кілограмів показали публіці на Шрі-Ланці. За словами фахівців, цей сапфір - один із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі.
Знайшли його в місті Рат-напура. І навіть дали ім'я - "Королева Азії". Національна асоціація дорогоцінних каменів Шрі-Ланки видала компанії, яка його добула, сертифікат про те, що він справжній.
Однак вартість знахідки ще не визначили - для цього залучать експертів.
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