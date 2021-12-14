За словами фахівців, цей сапфір - один із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі.

Велетенський сапфір завважки 310 кілограмів показали публіці на Шрі-Ланці. За словами фахівців, цей сапфір - один із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі.

Знайшли його в місті Рат-напура. І навіть дали ім'я - "Королева Азії". Національна асоціація дорогоцінних каменів Шрі-Ланки видала компанії, яка його добула, сертифікат про те, що він справжній.

Однак вартість знахідки ще не визначили - для цього залучать експертів.