Правоохоронці затримали наркоторговців із товаром на 1,5 млн грн [ Редактировать ]
У Києві затримали двох наркоторговців із товаром на півтора мільйона гривень. Під час обшуку поліція вилучила розфасовані кокаїн, метадон і таблетки екстазі.
Правоохоронці заблокували ресурс, через який ділки збували товар. Організатора бізнесу взяли під варту без права на заставу. Йому та співучасникам загрожує до 12-ти років за ґратами.
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