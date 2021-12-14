У Києві затримали двох наркоторговців із товаром на півтора мільйона гривень. Під час обшуку поліція вилучила розфасовані кокаїн, метадон і таблетки екстазі.

Правоохоронці заблокували ресурс, через який ділки збували товар. Організатора бізнесу взяли під варту без права на заставу. Йому та співучасникам загрожує до 12-ти років за ґратами.