Под Львовом автобус столкнулся с грузовиком, много пострадавших

В бусе на момент столкновения находилось около 20 человек. В результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса - все жители Львовщины в возрасте от 43 до 55 лет. Троих из них пришлось госпитализировать, а водителям пришлось вырезать спасателям