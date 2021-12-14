У Києві сталася масштабна ДТП, зіткнулися п'ять автівок [ Редактировать ]
Масштабна ДТП сталася в столиці надвечір. У напрямку Одеської площі зіткнулися п'ять автівок. Два легковики, вантажівка і два позашляховики.
Відео трощі оприлюднили очевидці в мережі. Рух транспорту був обмежений, тож утворився чималий затор.
У поліції про потерпілих поки не повідомляють.
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