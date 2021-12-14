Євросоюз запровадив санкції проти приватної російської військової компанії "Вагнера". Рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС, які напередодні зустрічались у Брюсселі. Це один із заходів стримування Росії та допомоги Україні. І хоча обмежень через скупчення російських військ біля наших кордонів поки що не запроваджували, до цього в ЄС також готові.

Як зауважив Верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель, Москва схильна до різних гібридних атак, тому слід розглядати більше ймовірних сценаріїв щодо нападу та готуватися до них. Його позицію підтримали й інші очільники дипломатичних відомств.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Такого не було, мабуть, із часів Другої світової. Тому ми повинні бути дуже чіткими й твердими у своїх заявах. Якщо це безпрецедентний напад на країну, яка, так би мовити, демонструє західне спрямування, то відповідь з боку західних країн теж має бути безпрецедентною.

Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембурга: