Олександр Лукашенко погрожує зупинити транзит російського газу до Європи [ Редактировать ]
Білорусь готова зупинити транзит російського газу до Європи.
Це чергові погрози самопроголошеного президента Лукашенка.
Таким чином він намагається запобігти новим санкціям Заходу проти офіційного Мінська. До слова, Лукашенко вже не вперше робить схожі заяви.
Ними лякав ЄС іще в листопаді у розпал міграційної кризи.
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Це чергові погрози самопроголошеного президента Лукашенка.
В понедельник, 13 декабря, Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.
На думку українського дипломата, - це невелика деталь куди ширшої картини, частиною якої є ситуація на українсько-російському кордоні.
У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.