Неправильное очищение лица скрабом может спровоцировать высыпания, прыщи и микротрещины. Советы экспертов помогут избежать этих проблем и выбрать эффективное средство.

Отшелушивание играет ключевую роль в уходе за кожей. Если подобрать скраб для лица без вредных компонентов, он избавит от мертвых клеток, черных точек, уменьшит прыщи и морщины. Регулярное проведение процедуры также улучшит проникновение сывороток и увлажняющих кремов, повысит их эффективность. Однако существует правильное и неправильное отшелушивание, особенно это касается деликатных участков.

Что не так с вашим скрабом - мнение косметологов и дерматологов

Гуру в бьюти-сфере и основательница косметической компании Paula's Choice Паула Бегун советует претенциозно подбирать скрабирующую косметику. Некоторые вещества оставляют микротрещины на коже и делают ее более уязвимой к вредному воздействию окружающей среды.

Врач-дерматолог Деннис Гросс и основатель одноименного бренда поддерживает коллегу. По его мнению, опасность кроется в натуральных абразивных частицах — у них грубая поверхность и их использование похоже на применение наждачной бумаги. Этот примитивный метод очищения скрабами подходит для тела, но не для лица. Он не имеет ничего общего с косметологическими процедурами, основанными на контролируемом повреждении.

Нью-йоркский доктор Нил Шульц все же допускает использование в составах мелких искусственных гранул. Пастообразные или мелкозернистые продукты не причиняют вреда кожным покровам, но у них есть свои минусы - они вредят окружающей среде. Пластиковые микрошарики опасны для экологии и запрещены в США, Великобритании. Поэтому многие производители заменили абразивы химическими веществами. Они действуют мягче, выравнивают тон.

Скрабы для лица: альтернатива грубым абразивным ингредиентам

Механические эксфолианты допустимы в еженедельном бьюти-рационе (1–3 раза в неделю). При их нанесении желательно выполнять бережный массаж без нажима. После применения важно нанести крем, соответствующий типу кожных покровов.

Для регулярного ухода все же стоит рассмотреть щадящие формулы на основе особенных компонентов:

Альфа-гидроксикислоты (AHA). Основные виды AHA-кислот — лимонная, молочная, гликолевая. Они растворяют омертвевшие чешуйки и в основном используются для борьбы со старением, акне. Молочная кислота универсальна, а вот гликолевая больше подходит плотной коже. Поэтому, несмотря на множество доказанных преимуществ, она получает противоречивые отзывы.

Бета-гидроксикислоты (BHA). Активные соединения BHA работают не только на поверхности, но и в порах. Звезда подгруппы - салициловая кислота, которая растворяет ороговевшие частицы, лечит акне.

Цены на кислотные отшелушивающие косметические товары выше, чем на продукцию с абрикосовыми косточками и грецким орехом, зато она приносит больше пользы. Максимальный эффект обеспечивают формулы, сочетающие химические эксфолианты и похожие на песок крупинки.

Топ-5 скрабов для лица - рейтинг 2021 года

Sebamed Clear Face Gentle Scrub. Микропилинг с натуральными липидами удаляет омертвевшие клетки, борется с излишками себума, угрями, белыми точками.

Estee Lauder Perfectly Clean Multi-Action Cleansing Gelee/Refiner. Многофункциональный гель с мельчайшими крупинками используют двумя способами: утром и вечером в качестве ежедневного очищающего геля или два раза в неделю вместо 3-минутной увлажняющей маски.

The Body Shop Vitamin C Glow Boosting Microdermabrasion. Микрошлифовка с витамином С действует бережно, устраняет тусклый цвет.

Clinique Exfoliating Scrub. Очищающий продукт на водной основе с круглыми гранулами борется с повышенной жирностью, стимулирует кровообращение.

Mineralium Matte&Clear Exfoliating Scrub. Гоммаж с салициловой кислотой стирает несовершенства, сужает поры и матирует.

Где купить скрабы, которые не царапают кожу?

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