На Харківщині затримали чоловіка, який на смерть збив людину [ Редактировать ]
Не втік! Його шукали три роки - і таки знайшли. На Харківщині затримали чоловіка, який машиною на смерть збив людину. Це сталося влітку 2018 року. Водій збив мотоцикліста. Удар був такої сили, що той помер на місці. А винуватець - із місця аварії зник. Піймали його тільки зараз - на Київщині. Тепер попереду в нього - суд і вирок.
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