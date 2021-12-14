Не втік! Його шукали три роки - і таки знайшли. На Харківщині затримали чоловіка, який машиною на смерть збив людину. Це сталося влітку 2018 року. Водій збив мотоцикліста. Удар був такої сили, що той помер на місці. А винуватець - із місця аварії зник. Піймали його тільки зараз - на Київщині. Тепер попереду в нього - суд і вирок.