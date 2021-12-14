Білоруському опозиціонерові дали максимальний термін ув'язнення [ Редактировать ]
Він збирався йти у президенти Білорусі, а отримав 18 років колонії посиленого режиму. Суд у Гомелі виніс вирок опозиціонерові Сергію Тихановському і вирішив дати йому максимальний термін. Разом із ним вироки отримали й інші політичні в'язні, які наважилися на протест.
На рішення суду вже відреагувала дружина Сергія - Світлана Тихановська. Мій колега - Владислав Політ - розкаже і про реакцію, і про судове засідання.
Год, двадцать, сто лет - это не нормально, это не законно, это не то, с чем можно мириться.
Так білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відреагувала на вирок своєму чоловікові та водночас популярному в Білорусі блогеру - Сергію. У зверненні до краян Тихановська заявила - рішення гомельського суду не визнає.
Світлана Тихановська, білоруська опозиціонерка:
Я записываю это видео до объявления так называемого "приговора" Сергею. Я буду продолжать защищать человека, которого люблю, и который стал лидером для миллионов беларусов.
Головний фігурант так званої "справи Тихановського" отримав 18 років ув'язнення. До того ж у колонії посиленого режиму. Інших п'ятьох підсудних теж відправили за ґрати. Політик Микола Статкевич, який балотувався на посаду президента Білорусі ще у 2010 році, отримав 14 років колонії. Оператор Youtube-каналу Сергія Тихановського "Країна для життя" Артем Саков і модератор цього ж проєкту в соцмережах Дмитро Попов - по 16 років. Блогери Віктор Лосік і Володимир Циганович - проведуть у колонії 15 років.
Судді засідали в закритому режимі на території гомельського СІЗО. Фактично - фігурантів справи звинуватили в "підготовці та розпалюванні масових заворушень". Після оголошення вироку адвокати запевнили, що його оскаржуватимуть. Боротися пообіцяла і Світлана Тихановська.
Світлана Тихановська, білоруська опозиціонерка:
Я не плакатиму і не панікуватиму. У мене на це немає часу. Тут постає лише одне запитання - що ми можемо зробити? І скільки ще потрібно доказів, аби показати людям, що насправді коїться в Білорусі. І не лише з моїм чоловіком, а й з тисячами інших людей.
42-річний Сергій Тихановський почав вести Youtube-канал "Країна для життя" навесні 2019 року. Говорив про корупцію в Білорусі, свавілля чиновників та настрої людей. До прикладу, ось це відео стало чи не найпопулярнішим на його каналі.
Я смотрела тоже передачи. Вы говорите, а кого можно, кроме Лукашенко. Извините, любого можно. У нас много достойных людей - не все уехали.
Сергій Тихановський планував балотуватися на торішніх серпневих виборах президента Білорусі, проте в травні 2020 року його заарештували. Через це - свою кандидатуру в президенти Білорусі висунула його дружина, Світлана Тихановська. Однак, за версією білоруської ЦВК, переміг Лукашенко. Ані Захід, ані сама Тихановська результатів голосування не визнали, заявивши про фальсифікації. З вимогою відставки Лукашенка, згодом, десятки тисяч білорусів по всій країні вийшли на протести та страйки, які силовики зрештою придушили.
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Сергія і його соратників визнали винними за чотирма статтями. Зокрема, у підготовці та організації масових заворушень і закликах до насильства щодо представників влади та правоохоронців.
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