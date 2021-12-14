Семеро людей загинули у ДТП в Угорщині [ Редактировать ]
Жахлива троща в Угорщині. Там розбився автомобіль із мігрантами. Семеро людей загинули, четверо - поранені. Аварія сталася поблизу кордону із Сербією. Водій побачив поліцейських і почав тікати. На високій швидкості його машина влетіла в будинок - і перекинулася. У салоні було десятеро мігрантів. Водій вижив, його затримали. Поліція відкрила дві справи. Перша - за торгівлю людьми, друга - за смертельну ДТП.
по теме
Троща трапилася поблизу кордону із Сербією. Водій, угледівши поліцейських, почав тікати з дороги.
Авария случилась накануне, в 23:40 по местному времени
Дві людини загинули. Сталося все вночі на залізничному переїзді в селі Клузів. Коли на місце приїхали рятувальники - у салоні машини виявили два тіла - чоловіка й жінки.
Винуватець аварії - шістнадцятирічний хлопець. Він був за кермом автівки й перед "зеброю" навіть не загальмував. Збив людей і поїхав далі. Зупинило його лише дерево. У цей час у салоні було ще двоє неповнолітніх.
Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, тікали від патрульних... Допоки не збили людей і не врізалися в дерево...
Аварія за аварією. І одна - жахливіша за іншу. 13 загиблих і семеро травмованих біля Чернігова. Двоє жертв і шестеро потерпілих під Тернополем. І ось сьогодні - знову ДТП. Авто у центрі Луцька на шаленій швидкості в'їхало в натовп.