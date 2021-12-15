16-річного хлопця, який збив людей на пішохідному переході у Луцьку - відправили під цілодобовий домашній арешт. Щоправда, із правом відвідувати навчання. Загалом підлітку загрожує до восьми років тюрми. У неділю він нишком узяв ключі від машини вітчима і поїхав із друзями ганяти вулицями міста. Коли поліція спробувала зупинити автівку - водій додав газу і влетів у натовп. Найсильніше травмувалися 39-річна жінка та її п'ятирічний син. Вони - у лікарні. До суду прийшла інша постраждала.

Вікторія Аніщук, потерпіла:

Я дуже хочу, щоб особа, бачу він навіть на мене дивиться, напевно трошки згадує. Дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння.

Анна Ільчук, мати підозрюваного Дмитра Рудюка: