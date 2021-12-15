Неповнолітнього гонщика з Луцька відправили під домашній арешт [ Редактировать ]
16-річного хлопця, який збив людей на пішохідному переході у Луцьку - відправили під цілодобовий домашній арешт. Щоправда, із правом відвідувати навчання. Загалом підлітку загрожує до восьми років тюрми. У неділю він нишком узяв ключі від машини вітчима і поїхав із друзями ганяти вулицями міста. Коли поліція спробувала зупинити автівку - водій додав газу і влетів у натовп. Найсильніше травмувалися 39-річна жінка та її п'ятирічний син. Вони - у лікарні. До суду прийшла інша постраждала.
Вікторія Аніщук, потерпіла:
Я дуже хочу, щоб особа, бачу він навіть на мене дивиться, напевно трошки згадує. Дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння.
Анна Ільчук, мати підозрюваного Дмитра Рудюка:
Я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Я не хотіла, я сама не знаю на якому світі...
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Суд тривав майже дві години. Запобіжний захід - два місяці цілодобового домашнього арешту з правом відвідувати навчання. Загалом же хлопцеві загрожує до восьми років за ґратами.
Серед постраждалих п'ятирічний хлопчик і його мати, вона досі в реанімації. Аварія сталася в неділю. Юнак із друзями катався містом на автівці.
Винуватець аварії - шістнадцятирічний хлопець. Він був за кермом автівки й перед "зеброю" навіть не загальмував. Збив людей і поїхав далі. Зупинило його лише дерево. У цей час у салоні було ще двоє неповнолітніх.
Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, тікали від патрульних... Допоки не збили людей і не врізалися в дерево...
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