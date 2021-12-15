60 людей загинули після вибуху автоцистерни на Гаїті [ Редактировать ]
Щонайменше 60 людей загинули внаслідок вибуху автоцистерни з пальним на півночі Гаїті. Ще десятки - поранені. Сталося це, коли вантажівка намагалася об'їхати мотоцикл, і врешті - перекинулася. До неї збіглися місцеві жителі, щоби зібрати пальне у власні контейнери. Тоді й пролунав вибух. Полум'я перекинулося на будівлі неподалік. На місце прибули рятувальники й медики. Вогонь загасили, а поранених з опіками - ушпиталили.
по теме
Троща трапилася поблизу кордону із Сербією. Водій, угледівши поліцейських, почав тікати з дороги.
Дві людини загинули. Сталося все вночі на залізничному переїзді в селі Клузів. Коли на місце приїхали рятувальники - у салоні машини виявили два тіла - чоловіка й жінки.
У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих - повідомили в ДСНС. Аварія сталася напередодні ввечері. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус.
Ввечері на кільцевій дорозі, на перехресті, не розминулися три легковики та дві вантажівки. Фура перекинулася та затисла таксі, саме в цьому авто була 49-річна жінка та трирічна дитина.
В четверг утром, 25 ноября, на шахте Листвяжная в Кузбассе произошла авария