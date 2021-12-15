Повсюду бегают крысы: в Полтаве женщина завалила свой дом отходами со всего города [ Редактировать ]
Источник: Суспільне
В Полтаве местная жительница сносит под свой одноэтажный дом пакеты с мусором и всяческие отходы. Их так много, что они практически добрались до крыши здания, пишет "Суспільне".
Полтавчане недовольны, потому что из-за того, что у женщины под домом собралась свалка, заводятся грызуны. У себя дома соседи женщины неоднократно видели крыс.
"Мою посуду, посмотрела, а у меня на пороге крыса сидит, лапки моет. А перед этим у соседей две крысы сидели на столе, к этим тоже заходили крысы, потому что стало холодно и они начали куда-то прятаться", – рассказала соседка Елена Андреева.
В Подольском районном совете говорят, что мусор со двора женщины вывозили в прошлом году. Его тогда погрузили в 20 больших автомобилей.
"Там бумага, я даже в сапожки бумагу кладу, пол холодный, даже на пол приходится бумагу стелить. Печку не могу растопить, потому что будет огонь. Люди увидят и будут поджигать мои вещи, семь раз уже палили. Что это за безобразие? Я что, не имею права себе домой принести что-нибудь? У них автомобили, квартиры, сколько добра. У меня есть какие-то претензии к их добру? Банки есть, консервация, которую я в церкви брала, нужно перебирать. Бутылки есть, надо пособирать и сдавать, потому что некогда было", — говорит полтавчанка Татьяна Приходько.
В то же время мусор с ее двора будут вывозить и в этот раз. Отходы планируется утилизировать до конца этого года.
Ранее писали, что в Кропивницком в куче мусора нашли обнаженного мужчину. У него общее истощение и заболевание нервной системы, из-за которого он не может ходить.
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