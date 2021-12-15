Люди з ослабленим імунітетом здатні інфікуватися двома штамами ковіду одночасно [ Редактировать ]
COVID-штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. У ВООЗ заявляють - цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами. І навіть, якщо "Омікрон" викликає легший перебіг захворювання - у порівнянні з "Дельтою" - його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я. Тим часом у компанії "Модерна" попереджають: "Омікрон" та "Дельта" можуть створити нову мутацію. Люди з ослабленим імунітетом здатні інфікуватися відразу двома штамами. Якщо обидва вразять одну й ту саму клітину - з'явиться найнебезпечніший різновид коронавірусу.
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