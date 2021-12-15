Правоохоронці схопили чоловіка, який влаштував стрілянину у Вишневому [ Редактировать ]
Узяли штурмом: столичні правоохоронці схопили чоловіка, який напередодні влаштував стрілянину у Вишневому. Йому не сподобалися комунальники, які працювали біля будинку. Тож він вийшов з пістолетом і кілька разів вистрелив. Потому замкнувся у квартирі. На місце інциденту прибув спецпідрозділ КОРД. Здаватися стрілець не хотів - тож силовики вирішили штурмувати помешкання. Щоправда, коли увірвалися до квартири - чоловік уже не пручався, а зброю викинув у вікно. Поки що справу порушили за статтею "хуліганство".
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