Винуватцю аварії у Луцьку напередодні обирали запобіжний захід. Нагадаю, у неділю, 16-річний хлопець узяв ключі від машини вітчима - і поїхав із друзями кататися вулицями міста. Поліцейські спробували зупинити автівку, але водій додав газу - і влетів у натовп. Лише дивом ніхто не загинув. Мої колеги знають більше подробиць.

Луцький міськрайонний суд. На лаві підсудних 16-річний хлопець, який збив людей на пішохідному переході. До судової зали його привезли в кайданках. Прокурор просить - цілодобовий домашній арешт.

Олена Бондар, прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури:

Зважаючи на те, що особа підозрюваного - він є неповнолітній, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Підстав для обрання йому найважчого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на разі немає.

Хлопця звати Дмитро. Він із мамою та вітчимом живе в одному зі спальних районів Луцька. Сусіди кажуть, ніколи не бачили, щоб підліток сам сідав за кермом.

Володимир, сусід підозрюваного Дмитра Рудюка:

Ні, не брав, не бачив я. Вона стояла довго, бо батько за границею трошки працював, а вона стояла. А я не знаю, він права має чи не має. І вміє він водити чи не вміє.

Дмитро та його друзі, які були з ним у машині, навчаються в місцевому училищі на першому курсі. Викладачі кажуть, хлопці хороші.

Світлана Максимчук, майстер виробничого навчання Луцького вищого професійного училища:

Я дуже в шоку від того, що сталося, тому що це учні, ну якби вам сказати, ну середні, ну не ідеали, ну і не найгірші.

Що було одразу після аварії і як затримували - Дмитро не пам'ятає.

Дмитро Рудюк, підозрюваний:

Я цього точно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тільки вже лежав біля машини й мене хтось ногами бив. - Били Вас? - В мене синяки не від ДТП.

З журналістами хлопець спілкуватися відмовився. Натомість його мати каже, із сином після арешту поговорити не дозволили.

Анна Ільчук, мати підозрюваного Дмитра Рудюка:

Я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Я не хотіла, я сама не знаю на якому світі...

На суд прийшла одна з потерпілих. Вікторія каже - хотіла подивитися в очі тому, хто на неї наїхав. У неї травма ноги.

Вікторія Аніщук, потерпіла:

Я дуже хочу, щоб особа, бачу він навіть на мене дивиться, напевно трошки згадує. Дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння.

Запобіжний захід - два місяці цілодобового домашнього арешту з правом відвідувати навчання. Загалом же хлопцеві загрожує до восьми років за ґратами.

Найважча жертва цієї ДТП - 39-річна жінка та її п'ятирічний син. Вони зараз у лікарні. Медики запевняють - роблять усе можливе, але пацієнтка досі не опритомніла. Містяни збирають кошти на її лікування.