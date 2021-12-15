Винуватцю аварії у Луцьку напередодні обирали запобіжний захід [ Редактировать ]
Винуватцю аварії у Луцьку напередодні обирали запобіжний захід. Нагадаю, у неділю, 16-річний хлопець узяв ключі від машини вітчима - і поїхав із друзями кататися вулицями міста. Поліцейські спробували зупинити автівку, але водій додав газу - і влетів у натовп. Лише дивом ніхто не загинув. Мої колеги знають більше подробиць.
Луцький міськрайонний суд. На лаві підсудних 16-річний хлопець, який збив людей на пішохідному переході. До судової зали його привезли в кайданках. Прокурор просить - цілодобовий домашній арешт.
Олена Бондар, прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури:
Зважаючи на те, що особа підозрюваного - він є неповнолітній, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Підстав для обрання йому найважчого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на разі немає.
Хлопця звати Дмитро. Він із мамою та вітчимом живе в одному зі спальних районів Луцька. Сусіди кажуть, ніколи не бачили, щоб підліток сам сідав за кермом.
Володимир, сусід підозрюваного Дмитра Рудюка:
Ні, не брав, не бачив я. Вона стояла довго, бо батько за границею трошки працював, а вона стояла. А я не знаю, він права має чи не має. І вміє він водити чи не вміє.
Дмитро та його друзі, які були з ним у машині, навчаються в місцевому училищі на першому курсі. Викладачі кажуть, хлопці хороші.
Світлана Максимчук, майстер виробничого навчання Луцького вищого професійного училища:
Я дуже в шоку від того, що сталося, тому що це учні, ну якби вам сказати, ну середні, ну не ідеали, ну і не найгірші.
Що було одразу після аварії і як затримували - Дмитро не пам'ятає.
Дмитро Рудюк, підозрюваний:
Я цього точно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тільки вже лежав біля машини й мене хтось ногами бив. - Били Вас? - В мене синяки не від ДТП.
З журналістами хлопець спілкуватися відмовився. Натомість його мати каже, із сином після арешту поговорити не дозволили.
Анна Ільчук, мати підозрюваного Дмитра Рудюка:
Я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Я не хотіла, я сама не знаю на якому світі...
На суд прийшла одна з потерпілих. Вікторія каже - хотіла подивитися в очі тому, хто на неї наїхав. У неї травма ноги.
Вікторія Аніщук, потерпіла:
Я дуже хочу, щоб особа, бачу він навіть на мене дивиться, напевно трошки згадує. Дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння.
Запобіжний захід - два місяці цілодобового домашнього арешту з правом відвідувати навчання. Загалом же хлопцеві загрожує до восьми років за ґратами.
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Щоправда, із правом відвідувати навчання. Загалом підлітку загрожує до восьми років тюрми. У неділю він нишком узяв ключі від машини вітчима і поїхав із друзями ганяти вулицями міста.
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