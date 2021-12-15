На сферу соціального захисту в 2021 Київ виділив із міського бюджету 5,2 млрд гривень. Попри економічну кризу в країні, столиця продовжила виплати соціально незахищеним киянам, надавала підтримку і допомогу людям з інвалідністю, учасникам бойових дій на сході країни та їх родинам, чорнобильцям. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2021 році.

"На соціальний захист киян столиця цього року виділила 5,2 мільярди гривень. Із них на міську програму "Турбота" спрямували понад 3,4 мільярди. Попри економічну кризу в країні, ми продовжили виплати соціально незахищеним киянам. Підтримуємо чорнобильців та людей з інвалідністю. У Дарницькому та Оболонському районах створили три відділення реабілітації для осіб з інвалідністю – дітей та дорослих. Особлива увага і до соціального захисту учасників бойових дій на сході та їх родин. Тільки цього року компенсацію за земельні ділянки отримали 26 членів сімей загиблих учасників АТО/ООС. – На суму майже 24 мільйона гривень", – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що міська влада продовжує працювати над тим, аби забезпечити ветеранів російсько-української війни та їх родини житлом.

"Починаючи з 2017 року за кошти міського бюджету ми придбали 353 квартири для учасників бойових дій та їх родин. Ще 375 купили за кошти Держбюджету. Також для забезпечення доступним житлом ветеранів-захисників діє програма співфінансування, за якою вони можуть придбати квартиру, сплативши частину її вартості. Іншу частину сплачує міська влада. За цією програмою, за кілька років, ветерани вже придбали 233 квартири", – повідомив Кличко.

Він також нагадав, що в грудні цього року місто вручило 6 автівок ветеранам російсько-української війни, які отримали інвалідність. І Київ – чи не єдине місто в Україні, що забезпечує житлом ветеранів-захисників і надає їм в такому обсязі соціальну допомогу.

Наступного року на соціальний захист у бюджеті столиці передбачили понад 5,4 мільярди гривень.

"Ми продовжимо виплачувати адресну матеріальну допомогу соціально незахищеним киянам. Підтримувати ветеранів-захисників та їх родини. Триватиме і фінансування соціальних програм. Завершимо також реконструкцію приміщень в Деснянському та Подільському районах. – У яких в наступному році створимо Центри реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. І розпочнемо роботи зі створення таких центрів у Шевченківському, Солом’янському та Святошинському районах", – підкреслив Віталій Кличко.

З презентацією щорічного звіту про роботу міської влади у 2021 році можна ознайомитися тут.