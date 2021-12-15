Столиця продовжує модернізацію теплоенергетичного комплексу. Цього року в місті замінили 70 км зношених мереж. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2021 році.

"Продовжили в столиці цього року і модернізацію тепломереж. КП “Київтеплоенерго” замінило понад 70 км зношених мереж. Загалом за останніх три роки в столиці замінили 340 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках", – повідомив Кличко.

Також він нагадав про виклики, що постали перед сферою ЖКГ через здорожчання енергоносіїв.

"У цей опалювальний сезон країна ввійшла нервово. – Бо через злет вартості енергоносіїв гостро постало питання тарифів на опалення та гарячу воду, – сказав Кличко. – Нам вдалося стримати зростання тарифів для населення. І сьогодні вони залишаються на рівні минулого опалювального сезону. Щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду, місто виділило зі столичного бюджету 2 млрд. гривень, збільшивши статутний фонд "Київтеплоенерго". Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але досі не виконує умов Меморандуму", – підкреслив мер столиці.

За словами Кличка, навіть за таких умов, столична влада знаходить можливості не тільки забезпечувати стабільну роботу підприємств житлово-комунального господарства, а й поліпшувати якість їх роботи.

"Так, наприклад, на сміттєспалювальному заводі "Енергія" в 2021 розпочали будівництво системи хімічного очищення. Робота заводу відповідатиме європейським екологічним директивам за показниками викидів. А на Дарницькій ТЕЦ збудували вже третій електрофільтр, який значно зменшує викиди забруднюючих речовин. За обсягами та складом викидів підприємство тепер слідкує за допомогою системи моніторингу", – повідомив Віталій Кличко.

З презентацією щорічного звіту про роботу міської влади у 2021 році можна ознайомитися тут.