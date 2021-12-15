Адаптивний карантин в Україні триватиме щонайменше 3,5 місяці – Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Дві області, Вінницька та Хмельницька, вийшли із червоної карантинної зони. Але загалом коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби зафіксували вісім тисяч сто нових заражень.
356 людей померли. Найгірша ситуація в Києві, на Полтавщині, Донеччині й Запоріжжі. Доброю новиною можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає. Повну імунізацію мають уже 12 мільйонів 640 тисяч громадян.
Утім, цього замало, щоб скасовувати карантині обмеження, - вважає глава уряду. За словами Дениса Шмигаля, адаптивний карантин в Україні триватиме щонайменше три з половиною місяці.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення, ми маємо продовжувати дотримуватись усіх карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишається в силі.
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Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.
Згідно з рішенням - Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими.
Від завтра до театрів та кінотеатрів пускатимуть лише в масках.
Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені. Бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримали по дві дози вакцини.