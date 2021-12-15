Дві області, Вінницька та Хмельницька, вийшли із червоної карантинної зони. Але загалом коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби зафіксували вісім тисяч сто нових заражень.

356 людей померли. Найгірша ситуація в Києві, на Полтавщині, Донеччині й Запоріжжі. Доброю новиною можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає. Повну імунізацію мають уже 12 мільйонів 640 тисяч громадян.

Утім, цього замало, щоб скасовувати карантині обмеження, - вважає глава уряду. За словами Дениса Шмигаля, адаптивний карантин в Україні триватиме щонайменше три з половиною місяці.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України: