Українські прикордонники можуть застосовувати зброю та бойову техніку [ Редактировать ]
Зброю та бойову техніку тепер можуть використовувати українські прикордонники. Сьогодні набув чинності відповідний закон. Його Верховна Рада ухвалила 18 листопада через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.
Зміни дозволяють охоронцям рубежів застосовувати силу, кайданки, спецзасоби - на кшталт газових балончиків чи пристроїв світлозвукової дії. А ще вогнепальну зброю - у разі загострення ситуації на кордоні.
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Сьогодні набув чинності відповідний закон. Його Верховна Рада ухвалила 18 листопада через мігрантську кризу на білорусько-польському кордоні.
Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі.
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Відповідне рішення схвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців.