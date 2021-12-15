Зброю та бойову техніку тепер можуть використовувати українські прикордонники. Сьогодні набув чинності відповідний закон. Його Верховна Рада ухвалила 18 листопада через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.

Зміни дозволяють охоронцям рубежів застосовувати силу, кайданки, спецзасоби - на кшталт газових балончиків чи пристроїв світлозвукової дії. А ще вогнепальну зброю - у разі загострення ситуації на кордоні.