Э імовірність того, що "Омікрон" і "Дельта" створять нову мутацію.

COVID-штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. У ВООЗ заявляють - цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами.

І навіть, якщо "Омікрон" викликає легший перебіг захворювання, порівняно з "Дельтою", його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я.

У компанії "Модерна" попереджають: є імовірність того, що "Омікрон" і "Дельта" створять нову мутацію. Люди з ослабленим імунітетом можуть інфікуватися одразу двома штамами.

Якщо обидва вразять одну й ту саму клітину - з'явиться найнебезпечніший різновид коронавірусу.