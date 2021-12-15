"Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу [ Редактировать ]
COVID-штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. У ВООЗ заявляють - цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами.
І навіть, якщо "Омікрон" викликає легший перебіг захворювання, порівняно з "Дельтою", його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я.
У компанії "Модерна" попереджають: є імовірність того, що "Омікрон" і "Дельта" створять нову мутацію. Люди з ослабленим імунітетом можуть інфікуватися одразу двома штамами.
Якщо обидва вразять одну й ту саму клітину - з'явиться найнебезпечніший різновид коронавірусу.
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