Його обіцяли відкрити наступного року, але не склалося. Подільсько-Воскресенський перехід - наймасштабніший довгобуд столиці. Завдяки цьому проєкту час, який витрачає на дорогу до середмістя третина киян, має скоротитися щонайменше вдесятеро. Аналіз робіт проводили експерти з ЄС і провідні українські мостобудівники. Який вигляд має на сьогодні претендент на звання одного з найбільших мостів Європи - дізнавалася Оксана Тупальська.

Будівництву Подільсько-Воскресенського переходу, який має з'єднати правий та лівий береги Дніпра уже скоро буде 20 років. Його сміливо можна назвати обіцянкою п'яти мерів врятувати жителів спальних районів від заторів. Однак у 2022 році цей об'єкт поки що не здадуть в експлуатацію.

Передовсім, ця переправа має поліпшити життя жителям масиву Троєщина. Замість годинних простоїв у заторах водії зможуть дістатися центру за 7-10 хвилин.

Маршрут такий: із Подолу - на міст через Рибацький півострів над Дніпром та річкою Десенкою - до Русанівських садів. Далі - на Воскресенку і, нарешті, на Троєщину. Конструкція двоярусна. Зверху шість смуг для автотранспорту, а знизу - дві колії метрополітену. Ще влітку міський голова Віталій Кличко пригрозив підлеглим - якщо міст до нового року не добудують - повиганяє з роботи.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Якщо мостовий перехід - Подол-воскресенський мостовий перехід - не буде вчасно введений в експлуатацію, як обіцяли і автосполучення не буде - відповідно від цього буде зроблене висновки, і та людина, яка бере на себе відповідальність, буде звільнена.

І ось наприкінці осені після ревізії Кличко справді звільнив свого заступника - Олександра Густєлєва. Мовляв, будівельників на мосту катма, ще й назбирались борги перед підрядниками.

Ми теж заїхали на міст зі своєю перевіркою - робітників не видно. А генпідрядник звітує про чималий масив виконаних робіт. Та вони - лише на папері, аби було куди списати гроші. НАБУ, прокуратура, Нацполіція і фіскальна служба познаходили десятки доказів про порушення на тендерах і завищені ціни на матеріали.

Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста":

Гроші йдуть з міста генпідряднику. З генпідрядника в підрядники. Там можуть і ще далі піти. Якісь фірми наймають вузькоспеціалізовані 20-30 чоловік. Це довгий ланцюжок.

Нині на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту вже витратили 20 мільярдів гривень. І на наступний рік Київрада виділила ще 390 мільйонів та ухвалила новий дедлайн введення в експлуатацію - 2024 рік. Аби швидше справа рухалась, з держбюджету також дадуть більше пів мільярда гривень.