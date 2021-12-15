Днепропетровская облпрокуратура якобы по команде из Офиса президента снова открыла уже расследованные и закрытые за отсутствие состава преступления уголовные дела по событиям десятилетней давности против первого заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода и требует 9 млн грн залога. Об этом заявил эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай. По его словам, само дело возобновлено 10.12.21, а 15.12.21 Удоду уже вручено сообщение о "подозрении".

"Неспособность выиграть выборы мэра в родном городе толкает Владимира Зеленского на неадекватные шаги. Он дал команду не проводить в Кривом Роге внеочередные выборы мэра, которые были запланированы на март 2022. Он понимает, что любой его кандидат проиграет в один тур. Криворожская команда в 2020 году уже выиграла один раз у "Слуг народа" выборы мэра. Сейчас открыто говорят, что центральная власть готова на все, чтобы они не только не шли на выборы, но и не занимались альтернативным расследованием смерти городского головы Константина Павлова и двух его братьев", - прокомментировал ситуацию Гайдай.

"Рейтинг представителей "Слуг" упал по всей стране, в т.ч. в Кривом Роге. Поэтому вопрос о назначении парламентом выборов мэра был снят перед самым голосованием, хотя был в повестке дня. О необходимости назначить выборы заявляют эксперты, в т.ч. Общественная сеть "Опора"", - уверен Гайдай.

Эксперт отмечает, что в течение всего 2021 года Кривой Рог "трусили" силовики: "До 100 человек проверяющих сидят в исполкоме, идут обыски, "маски-шоу", применяются прочие инструменты давления. При том, что весь бюджет города за три года – всего 24 млрд грн, силовики раздули отчет о якобы "нарушениях" на фантастические 27 млрд грн. Желая выслужиться, проверяющие вменяют в вину городской власти введение льготного проезда для горожан, выплату зарплат врачам и учителям, бесплатное питание детей, обеспечение криворожан льготными лекарствами, неповышение тарифов на тепло и воду и так далее. Абсурдность обвинений признают даже сами силовики в личных беседах".

Понимая, что на таких "материалах" невозможно снять кандидатов от Криворожской команды с выборов, команда президента перешла к обычному шантажу – силовикам пришла команда арестовать и посадить под любым предлогом первого зама мэра Кривого Рога Евгения Удода, фактически взяв его в политические заложники.

"Все мы помним и силовые захваты горисполкома, и повторные незаконные выборы мэра Кривого Рога в 2016 году, когда с треском проиграл Семен Семенченко, и более чем 500 проверок, которые закончились ничем. Одним из эпизодов этого политического конфликта было задержание заместителя начальника управления градостроения и архитектуры Нетяженко. В тюрьме на Нетяженко было оказано давление, как со стороны силовиков, так и со стороны бандитов, которых пустили к нему в камеру, и он подписал абсурдные показания. Будто бы Евгений Удод, который ни разу в жизни с ним даже не разговаривал наедине, а только в рамках общих совещаний, угрожал "применить к нему пистолет". Наедине, без свидетелей. И доказательств нет, как и быть не могло, так как не было самого факта", - сказал адвокат Евгения Удода Дмитрий Манелюк.

Как отметил адвокат, "позже стало известно, что силовики придумали этот эпизод и заставили Нетяженко подписать показания, угрожая бандитами и шантажируя двумя детьми-инвалидами, чтобы подвести Удода не под экономическую, а под уголовную статью, которая не предусматривает залог. При этом все понимали, и сейчас понимают, что дело рассыплется в суде, но целью было посадить Евгения Удода в камеру, а там применять различные меры воздействия".

"Дело абсурдное, естественно оно рассыпалось и было закрыто, но теперь оно открыто заново. Очень надеемся, что те, кто давал команду его возобновить, хотя бы его читали.

Второй эпизод касается 2011 года и связан с решениями Днепропетровского областного совета, принятыми депутатами на сессии. На тот момент Удод был председателем облсовета. Решение облсовета №160-8/VI от 12.08.2011 года касалось приема объектов недвижимого имущества (бесхозные электросети) на баланс коммунального предприятия "Электросети-Южное". В связи с тем, что это имущество в 2013 году КП "Электросети-Южное" (без какого бы то ни было участия облсовета) было продано за 9,7 миллионов гривен (сумма ущерба по мнению прокуроров 357 723 грн) ПАТ ДТЭК "Днепроблэнерго", прокуратура усматривает в решении облсовета "преступный умысел". При этом ни решение сессии, ни вопросы, связанные с продажей, не были до сегодняшнего дня ни опротестованы прокуратурой, ни оспорены в суде", - подчеркнул Манелюк.

"Действия Банковой и подконтрольных ей силовиков напоминают колумбийскую наркомафию, которая брала в заложники друзей и представителей семей, чтобы родственники делали то, что надо мафии. Но эта "кокаиновая дорожка страха" ничего хорошего не предвещает. Если это получится в Кривом Роге, аналогичные прецеденты могут начаться и в других городах", - отметил Валентин Гайдай.

По мнению Гайдая, проблемой для Банковой является и то, что криворожане уверены, что их мэра -Константина Павлова убили. И именно криворожская команда, проводя альтернативное расследование, не дает центральной власти манипулировать фактами и грубо смонтированным видео о якобы самоубийстве, которое "слили" в соцсети силовики. После смерти второго брата мэра, вдова Константина Павлова – Елена сделала видео обращение.

"То, что происходит в Кривом Роге, является примером того беспредела, на который готов пойти Зеленский, который уже бьется в агонии, желая любыми методами остаться президентом на второй срок. Разочарование Зеленским растет как внутри страны, так и на международной арене", - отметил Гайдай.