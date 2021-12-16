Поліцейські Кіровоградщини викрили потужне наркоугруповання [ Редактировать ]
Поліцейські Кіровоградщини викрили потужне наркоугруповання: організатори заробляли понад два мільйони гривень щомісяця і збували більше ніж 15 тисяч доз зілля. Зловмисники спеціалізувалися на продажу важких наркотиків і психотропів. До розфасовування товару залучали батьків. Загалом - 13 людей. Працювали обережно, лише з перевіреними клієнтами й за готівку. Поліція викрила ділків і розпочала кримінальне провадження.
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