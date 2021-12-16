Київ піде на будь-який формат переговорів з РФ - президент Зеленський [ Редактировать ]
Україна готова, та ще потрібна воля Росії. Київ піде на будь-який формат переговорів, аби врегулювати ситуацію на Сході країни. На цьому наголосив Володимир Зеленський, який нині перебуває у Брюсселі й братиме участь у саміті "Східного партнерства". Там президент уже переговорив із канцлером Німеччини та лідером Франції. Йшлося про безпекову ситуацію на Донбасі, виконання Мінських угод та Нормандський формат. Зеленський зауважив, що Україна бажає ширше залучити до врегулювання ситуації Сполучені Штати.
Володимир Зеленський, президент України:
Я радий, що Сполучені Штати Америки сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я б хотів, щоб вони грали одну з головних, а не епізодичних ролей в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитись до Нормандського формату, і може це й неправильно, ми можемо йти паралельним треком.
Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрто і вже не перший раз. Потрібно таке ж бажання - зупинити війну і з боку Російської Федерації.
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