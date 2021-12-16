У 2022 році Подільсько-Воскресенський перехід не здадуть в експлуатацію [ Редактировать ]
Його обіцяли відкрити наступного року, але не склалося. Подільсько-Воскресенський перехід - наймасштабніший довгобуд столиці. Завдяки цьому проєкту - час, який витрачає на дорогу до середмістя третина киян, має скоротитися щонайменше вдесятеро. Аналіз робіт проводили експерти з ЄС і провідні українські мостобудівники. Який вигляд має нині претендент на звання одного з найбільших мостів Європи - бачила Оксана Тупальська.
Будівництву Подільсько-Воскресенського переходу, який має з'єднати правий та лівий береги Дніпра уже скоро буде 20 років. Його сміливо можна назвати обіцянкою п'яти мерів. Однак у 2022 році цей об'єкт поки що не здадуть в експлуатацію.
Павел Авдокушин:
Передовсім, ця переправа має поліпшити життя жителям масиву Троєщина. Замість годинних простоїв у заторах - водії зможуть дістатися центру за 7-10 хвилин.
Маршрут такий: із Подолу - на міст - через Рибацький півострів над Дніпром та річкою Десенкою - до Русанівських садів. Далі - на Воскресенку і, нарешті, на Троєщину. Конструкція - двоярусна. Зверху шість смуг для автотранспорту, а знизу - дві колії метрополітену. Ще влітку міський голова Віталій Кличко пригрозив підлеглим - якщо міст до Нового року не добудують - повиганяє з роботи.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Якщо мостовий перехід не буде вчасно введений в експлуатацію, як обіцяли й автосполучення не буде - відповідно від цього буде зроблені висновки, і та людина, яка бере на себе відповідальність - буде звільнена.
І ось наприкінці осені після ревізії Кличко справді звільнив свого заступника - Олександра Густєлєва. Мовляв, будівельників на мосту катма, ще й назбирались борги перед підрядниками.
Ми теж заїхали на міст зі своєю перевіркою - робітників не видно. А генпідрядник звітує про чималий масив виконаних робіт. Та вони - лише на папері, аби було куди списати гроші. НАБУ, прокуратура, Нацполіція і фіскальна служба познаходили десятки доказів про порушення на тендерах і завищені ціни на матеріали.
Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста":
Гроші йдуть з міста генпідряднику. З генпідрядника в підрядники. Там можуть і ще далі піти. Якісь фірми наймають вузькоспеціалізовані 20-30 осіб. Це довгий ланцюжок.
Нині на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту вже витратили 20 мільярдів гривень. І на наступний рік Київрада виділила ще 390 мільйонів - та ухвалила новий дедлайн введення в експлуатацію - 2024 рік. Аби швидше справа рухалась - з держбюджету також дадуть більше пів мільярда гривень.
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