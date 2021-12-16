В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,9 балла. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По информации центра, землетрясение произошло в среду, 15 декабря в 16:21.

Так, эпицентр землетрясения находился в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, к югу от города Надворная, на глубине 5 км.

Согласно данным специалистов, по классификации землетрясений, он относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Ранее мы писали, что в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. , Эпицентр подземных толчков находился в Крюковском районе, на север от поселка городского типа Холмы на глубине 10 километров.

Кроме того, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла. источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км, в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля.

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