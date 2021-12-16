Украинцы вышли требовать от властей разорвать сотрудничество с МВФ [ Редактировать ]
Примерно четыре тысячи человек протестуют в центре столицы против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Митингующие расположились под Кабмином и Верховной Радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.
Протестующие держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов этой организации. По мнению участников акции, условия, которые сопровождают кредиты МВФ, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.
В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и таких госмонополий как "Энергоатом", "Укрпочта", "Укрзализниця", "Нафтогаз Украины", опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.
Участники акции протеста требуют от президента Украины Владимира Зеленского "освободить страну от удавки Международного валютного фонда" и отказаться от сотрудничества с данной организацией.
Протестующие также показали перформанс, который символизировал то, как Международный валютный фонд и его партнеры "поют кровь" украинского народа.
Фигуры, олицетворяющее директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, премьера Дениса Шмыгаля, бизнесменов Джорджа Сороса и Томаша Фиалу разлили по стаканам красную жидкость за столом в форме карты Украины под возмущенные возгласы собравшихся.
по теме
Запитання про тарифи й меморандум із МВФ - ми ставили президенту не просто так. Адже цього тижня - на рахунки України - надійшов черговий транш - майже 700 мільйонів доларів.
Большинство реформаторских инициатив главы комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниила Гетманцева закончились провалом и не привели к заявленным результатам
Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы, которыми запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет
За чотири останніх місяці цього року – з початку впровадження комплексної програми з упорядкування транспортної і паркувальної інфраструктури міста, кияни сплатили за паркування в міський бюджет 9 мільйонів гривень
Ученые исследовали то, как люди держат свои телефоны
Днепропетровская облпрокуратура якобы по команде из Офиса президента снова открыла уже расследованные и закрытые за отсутствие состава преступления уголовные дела по событиям десятилетней давности