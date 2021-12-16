Голосование в первом чтении за законопроект о выделении средств работникам угольной отрасли не поможет шахтерам получить деньги к новогодним праздникам. Об этом заявил Сопредседатель"Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко по итогам внеочередного заседания парламента. По его словам, фракция оппозиционеров настаивает на принятии постановлении, по которому погашение долгов по зарплатам горняков будет осуществлено из резервного фонда Кабмина.

"Собрать внеочередное заседание специально для решения вопроса по долгам перед шахтерами и принять законопроект только в первом чтении – это издевательство над людьми в духе монобольшинства. Нельзя громко рассказывать о том, как парламент заботится о горняках, а потом оставить их перед новогодними праздниками без денег. "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет настаивать на принятии постановления, по которому деньги шахтерам будут выделены до Нового года из резервного фонда правительства", – заявил политик.

Он напомнил, что к концу 2021 года задолженность перед работниками угольной отрасли превысила 2 млрд гривен.

"Едва ли не каждые полгода Верховная Рада собирает специальные заседания для решения вопроса по этим долгам, но Кабмин за несколько месяцев успевает накопить новые. Это позор для власти, которая не в состоянии обеспечить стабильные выплаты шахтерам. В нынешней ситуации, когда уголь в дефиците, такого вообще не может быть: зарплаты горняков, как и медиков, должны быть приоритетной статьей в бюджете", – считает народный депутат.

По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", погашение хотя бы 1,1 млрд задолженности перед шахтерами в ближайшие 10 дней не станет критической статьей расходов для бюджета.

"Мы согласны на такой компромисс – с тем, чтобы остальная часть долгов была погашена после новогодних праздников. Но пусть власть не думает, что мы забудем об этих долгах перед горняками.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет держать вопрос на контроле, пока шахтеры не получат полностью все, что им положено. Это не такие большие деньги. И это точно дешевле, чем покупать уголь за океаном", – резюмировал Юрий Бойко.