До Національної академії внутрішніх справ передадуть обладнання для практичного навчання.

Майже на півмільйона євро. Нацполіції України Євросоюз передав мобільні лабораторії для криміналістів.

Їх закупили в рамках програми "ПРАВО-поліція".10 пересувних лабораторій дадуть змогу ефективніше проводити всі стадії досудового розслідування. Відправлять спецавтомобілі до 9-ти областей. Окрім цього, до Національної академії внутрішніх справ передадуть обладнання для практичного навчання.

Фредерік Весслау, заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні: