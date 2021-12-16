Євросоюз передав Нацполіції мобільні лабораторії для криміналістів [ Редактировать ]
Майже на півмільйона євро. Нацполіції України Євросоюз передав мобільні лабораторії для криміналістів.
Їх закупили в рамках програми "ПРАВО-поліція".10 пересувних лабораторій дадуть змогу ефективніше проводити всі стадії досудового розслідування. Відправлять спецавтомобілі до 9-ти областей. Окрім цього, до Національної академії внутрішніх справ передадуть обладнання для практичного навчання.
Фредерік Весслау, заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні:
Ми віримо, що передача сьогодні 10-ти лабораторій працівникам поліції підвищить спроможності правоохоронців в розкритті злочинів. Ми плануємо в подальшому запропонувати нашим партнерам та працівникам відділу криміналістичного забезпечення тренінги, які будуть проводитися з експертами з Європейського союзу.
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