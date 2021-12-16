Управління архівів США опублікувало матеріали справи щодо вбивства Джона Кеннеді [ Редактировать ]
Розсекречено матеріали справи щодо вбивства Джона Кеннеді. Управління архівів США опублікувало майже півтори тисячі сторінок закритих раніше документів. Це записки і слідчі звіти, а також документи ЦРУ, еФБР, Держдепу й Пентагону. Джона Кеннеді застрелили в Далласі 22-го листопада 63-го року.
Досі є думка, що вбивство скоїв колишній морпіх Лі Гарві Освальд. Але суду над ним не було. Бо й сам Освальд загинув через два дні після арешту. Ця справа оповита таємничістю і дає добре підґрунтя для конспірологічних теорій. Тож нові матеріали зацікавлять тих, хто вважає, що вбивство Кеннеді було операцією спецслужб - радянських чи американських. До яких Освальд не мав жодного стосунку.
по теме
Поліція з обшуками прийшла до будинку депутата облради з Івано-Франківщини Сергія Волошина. Він володіє зброєю ідентичною до тієї, з якої стріляли по автівці помічника Президента.
За 7 років у столиці оновили майже 540 парків та скверів. Тільки в 2021 році – 45 зелених зон
Застарілі маршрутки замінять три десятки великих автобусів. Вони хоч і вживані, проте без дефектів, кажуть у КМДА. Усередині є відеоспостереження, датчики підрахунку пасажирів, кондиціонер та підігрів. А ще - всі умови для людей з інвалідністю.
Також депутати заборонили куріння електронних цигарок у громадський місцях і внесли правки в закон про трансплантацію.
Підтримувати діалог дуже важливо, особливо, коли висока напруженість. Такими словами пояснив генсек Єнс Столтенберг позицію НАТО щодо співпраці з Росією. Чи означає це, що тепер Альянс йтиме на поступки Кремлю і згортатиме співпрацю з Україною?