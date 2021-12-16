Розсекречено матеріали справи щодо вбивства Джона Кеннеді. Управління архівів США опублікувало майже півтори тисячі сторінок закритих раніше документів. Це записки і слідчі звіти, а також документи ​​ЦРУ, еФБР, Держдепу й Пентагону. Джона Кеннеді застрелили в Далласі 22-го листопада 63-го року.

Досі є думка, що вбивство скоїв колишній морпіх Лі Гарві Освальд. Але суду над ним не було. Бо й сам Освальд загинув через два дні після арешту. Ця справа оповита таємничістю і дає добре підґрунтя для конспірологічних теорій. Тож нові матеріали зацікавлять тих, хто вважає, що вбивство Кеннеді було операцією спецслужб - радянських чи американських. До яких Освальд не мав жодного стосунку.