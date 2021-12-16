В Молдове людям ввели 7 тысяч просроченных вакцин [ Редактировать ]
В Молдавии выявила массу нарушений вакцинации. Об этом сообщает NewsMaker.
Так, в стране привили 7 тысяч просроченных вакцин, полный курс вакцинации прошли 27,3% населения.
Согласно отчету счетной палаты, в каждом флаконе вакцины содержится около 5-12 доз, в связи с чем правительство сразу просило перед вскрытием флакона набирать нужное количество людей. Впрочем, после того, как в стране появилось достаточно вакцин - упаковку разрешили открывать и для укола одной дозы.
Таким образом разрешенные потери составляли до 80%-90%. Отсутствие учета и подсчета потерь вакцин создает неопределенность при подсчете реального количества использованных и неиспользованных доз.
Оказалось, что 11 тысяч вакцин потеряли свой срок годности из-за того, что их не использовали. Также аудиторы отметили, что 2579 людей привились вне очереди, а 7 тысяч человек получили просроченные вакцины.
В частности, 71,2 тысячи сертификатов вызывают подозрение в их правдивости.
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Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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