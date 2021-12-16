Війна на Донбасі: як відповідають противнику армійці [ Редактировать ]
Замість діалогу - важкі калібри. Такі реалії нині на передовій. Сьогодні там поранили українського військового. Ворог обстрілював наші позиції на Донбасі із заборонених калібрів. Як відповідають противнику армійці - розкаже Ігор Левенок.
Ігор Левенок, кореспондент:
Селище Піски. До війни тут здебільшого мешкали вчені-селекціонери. Працювали в тутешньому науково-дослідному аграрному інституті. Та внаслідок ворожих обстрілів цей населений пункт перетворився на суцільні руїни. Дика рослинність поглинає вулиці. Мирних жителів тут майже не лишилося. І бойові дії не припиняються, а отже із року в рік руйнувань тільки додається.
Війна затаврувала тут кожен метр. Скрізь покинуті й знищені будинки. Земля нашпигована мінами та іншим смертоносним металом. Моторошна картина.
-Посеред хащів, ось ми бачимо, такий саморобний хрестик. Зі слів військовиків, тут похована цивільна людина, яка загинула ще під час активних бойових дій і яку просто не змогли звідси вивезти.
До війни в Пісках було зо дві з половиною тисячі жителів. Більшість роз'їхалася ще 14-го, решту цивільних евакуювали взимку 15го, а дехто так і не встиг втекти з цього пекла… Їх ховали просто у дворах, попід будинками.
Вулицями спустошеного селища бігають бродячі пси. А на позиціях - відносне затишшя. Місцевість скував густий туман. Наразі він і поставив бойові дії на паузу.
У хлопців в окопах скрізь нагадування - тут працює снайпер. І…може вбити,- кажуть бійці.
Командир цього "опорника" - Олексій. Його рідне місто Торецьк. Прифронтове. А колись було мирне. А Донецьк Олексій запам'ятав таким…
-Какое Евро там сыграли, там шикарно было, и люди счастливы были.
В Олексія сьогодні День народження. Відзначає вже третій рік отак - у окопах і з кулеметом. Каже, аби тільки непрохані гості з півночі не завітали.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Мой одногрупник там остался в Донецке, сам из Петровского района, так тот в МЧС пошел. Но если я на заводе получал восемь тысяч гривень, то он там получал семь тысяч рублей. Тоесть денег там нет, утопия. Ну ничего, все буде добре! Все буде Україна!
по теме
У напрямку Золотого-4 і Травневого противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Новолуганського незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї.
Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Втрат серед наших бійців немає.
Біля Попасної ворог бив із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А околиці Катеринівки щільно обстрілював зі стрілецької зброї.
Вже у шпиталі медики з'ясували, що це була пластикова дистанційна міна. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями.
Супротивник бив по армійцях, що знаходяться неподалік від околиці фронтового міста. Вояки розповідають - все почалося з прильоту ворожого безпілотника.