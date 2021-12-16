Через посилення карантину на польському кордоні безвихідь. Пункти пропуску буквально скували черги автівок. Стоять усі - і ваговози, і автобуси... Машин - сотні! А затор розтягнувся на кілометри.

Польща змінила правила в'їзду на свою територію - від учора, а водії цього не знали. Які документи треба мати - дізналася наша Сніжана Сидорук.

Близько пів тисячі вантажівок вишикувалися перед пунктом пропуску "Ягодин". Майже 10-кілометрова черга просувається вкрай повільно, кажуть водії. Олександр із Ковеля стоїть тут іще від учора.

Олександр, далекобійник:

За сутки я вже должен був заїхати до поляків, а я ше досі даже нашої границі не бачу. Получається ажіотаж з тою калейкою.

А все через нові вимоги з польського боку, - пояснюють митники. Їх сусіди запровадили через складну епідситуацію та стрімке поширення нового штаму "Омікрон". Тож відучора, щоб потрапити на територію Польщі, окрім сертифіката про повну вакцинацію, вимагають іще й ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до поїздки.

Артем Гузь, начальник Волинської митниці:

Вчора близько 10-ї години ранку ми отримали від польської сторони інформацію про те, що Польща припиняє пропускати громадян України, тобто не важливо це громадяни, які подорожують з туристичною метою, чи автоперевізники.

Водії кажуть - про таке нововведення дізналися, лише коли приїхали на кордон. Відтак тільки за вчора з польського Дорогуська завернули понад пів сотні машин.

Микола, водій:

Всьо, вони тебе розвернуть і поїдеш просто додому, як не маєш теста, то краще зробити, щоб не вертатися і наново в чергу і знов двоє-троє суток.

Тож спочатку водії шикують у чергу свої ваговози, а самі йдуть здавати тести. І знову стають у чергу.

-Так, ще є хтось за результатами? - Є. Прізвище скажіть. - Литвинюк.

Перед пунктом пропуску працюють дві мобільні лабораторії. Обидві - приватні.

Дмитро, водій:

Це займає лишніх 40-50 хвилин на очікування, тому й така черга і все. А кому воно потрібно, два роки нічого не було, а потім приспічило. Я так понімаю - обична викачка грошей.

Ще вчора тест на Ягодині можна було зробити за 500 гривень, сьогодні - вже на півтори сотні дорожче, - нарікають водії. Але вже до кінця дня тут мають облаштувати державну мобільну лабораторію.

Наталія Янко, головний санітарний лікар Волинської області:

Приватні лабораторії, вони самі встановлюють ціну, в державній установі в нас ціна триста гривень. Швидкий тест робиться 15-20 хвилин.

Прикордонники очікують, що ситуація з чергами за кілька днів стабілізується. А от скільки часу триватимуть такі обмеження, наразі невідомо.