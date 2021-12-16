В четверг, 17 декабря, православные верующие чтят память святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей женщин.

Варвара родилась в городе Илиополе в третьем веке. Ее отец был язычником и сам воспитывал дочь, поскольку ее мать умерла.

Святую Варвару считали заступницей детей и женщин, а также тех, чей род деятельности связан с риском - военных, ремесленников, моряков, торговцев и путешественников.

Перед иконой святой просят о женском счастье, об удачном и скором замужестве, о беременности, о защите от внезапной смерти без покаяния, об исцелении от болезней, о здоровье ребенка.

Что нельзя делать 17 декабря

В День святой Варвары нельзя шить, убирать, стирать. В то же время разрешается вышивать, поскольку, по легенде, святая была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.

На Варварин день у женщин было принято идти за водой хорошо одетыми и причесанными. На этой воде потом варили особые каши или кутью.

На день Святой Варвары верующие пекли пироги с маком. Пирогами часто угощали домашних животных, чтобы лучше плодились.

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