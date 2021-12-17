Понад 30 тисяч пацієнтів цьогоріч на Черкащині так і не додзвонилися на 103, бо диспетчерів не вистачає. Їх би й раді взяти на роботу, але розмістити нема де. А те приміщення, що є, - занадто тісне.

Урятувати медиків могла б нова будівля, і центр уже почали зводити. Три роки тому. Чому ж все перетворилося на довгобуд? Усе знає Станіслав Кухарчук.

-Бригада в дорозі, чекайте, будь ласка. Температуру міряли? Скажіть, будь-ласка, скільки років пацієнту. Загальний план , суцільний гомін в диспетчерській.

Ось такий вигляд має диспетчерська Черкаського центру екстреної допомоги, що обслуговує всю область. У час пік вона нагадує справжній вулик, від постійних дзвінків та гомону тут іноді важко почути навіть власний голос. Диспетчеру в таких умовах треба не просто прийняти виклик, а й дізнатися докладну інформацію про пацієнта.

Інна Ляпкало, диспетчер прийому викликів Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Не завжди людина знає свою вулицю, або номер будинку тому, це дуже важко…

Подібні умови роботи диспетчерів - неприпустимі, каже їх керівниця. За вимогами, на одного працівника в залі має бути вісім квадратних метрів, а тут заледве три. Через це штат максимально скоротили, бо розсадити людей просто ніде. І потерпають від цього передусім пацієнти - тільки від початку нинішнього року до швидкої не змогли додзвонитися 32 тисячі жителів.

Ірина Попович, начальниця оперативно-диспетчерського управління Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

У нас на прийомі шість диспетчерів - це критично мало. За кожним дзвінком стоїть чиєсь здоров'я, чиєсь життя. Якась подія - просто так на лінію 130 ніхто не дзвонить.

За планами та обіцянками обласних чиновників центр уже два роки мав працювати у власному просторому приміщенні. Але на його місці й досі - лише котлован, я сама екстрена служба розкидана по всім Черкасам.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Аптечного пункту свого не маємо, складів не маємо - ми орендуємо по всьому місту. Вироби медичного призначення в одному місці, медикаменти в іншому. Це громадна проблема, громадна проблема.

Спочатку на заваді будівництва стало кримінальне провадження за розкрадання бюджетних коштів. Коли його закрили, проєкт центру не відповідав видаткам, і його треба було актуалізувати. Голова обладміністрації запевняє: зараз роблять усе, щоб закінчити будівництво хоча б наступного року.

Олександр Скічко, голова Черкаської ОДА:

Стовідсоткову гарантію, ну, напевно на сьогодні складно на щось дати, але ми цей проект сьогодні подали на програму по ДФРР, тобто ми вже зробили два кроки - актуалізували проект і подали на фінансування … далі збирається комісія.

За актуалізованим проєктом - приміщення центру коштуватиме понад 50 мільйонів гривень. Чи виділять ці гроші, тепер залежить від урядовців. Тим часом котлован незакінченого будівництва почав поволі осипатися і прірва потроху добирається до гаражів із каретами швидких.