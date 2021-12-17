Передовсім, про події на Сході України. На передовій загинув український армієць, ще один боєць поранений. Його шпиталювали. Минулої доби ворог п'ять разів обстрілював наші позиції. В районі Золотого-4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів, - біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї. А поблизу Пісків - застосували заборонені міномети 82-го калібру. На позиціях українських захисників побував Ігор Левенок.

Ігор Левенок, кореспондент:

Селище Піски. До війни тут здебільшого мешкали вчені-селекціонери. Працювали в тутешньому науково-дослідному аграрному інституті. Та внаслідок ворожих обстрілів цей населений пункт перетворився на суцільні руїни. Дика рослинність поглинає вулиці. Мирних жителів тут майже не лишилося. І бойові дії не припиняються, а отже із року в рік руйнувань тільки додається.

Війна затаврувала тут кожен метр. Скрізь покинуті й знищені будинки. Земля нашпигована мінами та іншим смертоносним металом. Моторошна картина.

-Посеред хащів, ось ми бачимо, такий саморобний хрестик. Зі слів військовиків, тут похована цивільна людина, яка загинула ще під час активних бойових дій і яку просто не змогли звідси вивезти.

До війни в Пісках було зо дві з половиною тисячі жителів. Більшість роз'їхалася ще 14-го, решту цивільних евакуювали взимку 15го, а дехто так і не встиг втекти з цього пекла… Їх ховали просто у дворах, попід будинками.

Вулицями спустошеного селища бігають бродячі пси. А на позиціях - відносне затишшя. Місцевість скував густий туман. Наразі він і поставив бойові дії на паузу.

У хлопців в окопах скрізь нагадування - тут працює снайпер. І…може вбити,- кажуть бійці.

Командир цього "опорника" - Олексій. Його рідне місто Торецьк. Прифронтове. А колись було мирне. А Донецьк Олексій запам'ятав таким…

-Какое Евро там сыграли, там шикарно было, и люди счастливы были.

В Олексія сьогодні День народження. Відзначає вже третій рік отак - у окопах і з кулеметом. Каже, аби тільки непрохані гості з півночі не завітали.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України: