Первый транш на погашение долгов перед работниками угольной отрасли будет выделен уже в ближайшие дни, и оппозиция добьется того, чтобы задолженность была выплачена полностью. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко по итогам сегодняшнего заседания парламента.

"Шахтеры все-таки получат зарплаты к Новому году. Мы провели переговоры с премьером, с руководством парламента, и добились поставленной задачи-минимум - чтобы Верховная Рада проголосовала за обращение к правительству о выделении первого транша на погашение задолженности перед горняками. Это безусловная победа", - заявил политик.

По словам народного депутата, для фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" было принципиальным решить вопрос о том, чтобы люди получили зарплаты перед праздниками.

"То, что произошло на внеочередном заседании Верховной Рады накануне, - это было просто издевательство. Власть обманула шахтеров, наговорив много красивых слов о заботе о людях, но приняв законопроект о погашении задолженности лишь за основу. Это цинизм особого рода: поставить в зале парламента украшенные елки, а людям не дать денег ни на елку, ни хотя бы на скромный праздничный стол. Мы были возмущены, потребовали исправления ситуации и заставили нас услышать", - сказал он.

Как сообщил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", уже в ближайшие дни 300 млн гривен будут выделены из резервного фонда Кабмина для выплаты горнякам.

"Это первый шаг к тому, чтобы погасить всю задолженность перед ними. Мы не дадим спокойной жизни ни правительству, ни парламенту до тех пор, пока не будут выплачены все долги, - а это на сегодняшний день более 2 млрд гривен. И в дальнейшем необходимо поставить вопрос под постоянный парламентский контроль - чтобы не позволить Кабмину накапливать новые долги. Шахтеры не просто работают - они спасают страну от энергетического кризиса, в котором мы оказались по вине власти. Поэтому своевременная оплата их труда - это стратегический вопрос безопасности Украины", - резюмировал Юрий Бойко.