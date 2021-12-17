Трагічні новини з передової. Один український військовий - загинув, ще один - поранений. Наш кореспондент Ігор Левенок дізнався подробиці й готовий про все розказати.

Вітаю, Ігоре. Тож що тобі вдалося з'ясувати про загиблого бійця? І яка ситуація на фронті загалом?

Ігор Левенок, кореспондент:

Вітаю, Катю. Становище на передовій - напружене. І, на жаль, протягом минулої доби українське військо має втрати. Біля Красногорівки від кулі снайпера загинув військовослужбовець. Вже відомо ім'я полеглого героя. Це Станіслав Запорожець. Родом із Лисичанська, що на Луганщині. Йому було 30 років. І за моєю інформацією, Станіслав учора вночі був на бойовому чергуванні - і спостерігав за супротивником у тепловізор. У цей момент ворожий стрілець зробив постріл. Куля влучила солдату в голову...

У Стаса залишилася мама і молодший брат. Загалом бійці кажуть: ворожі снайпери на фронті останнім часом активізувалися.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Спостерігають, десь щось замітив і він може почати стріляти, тому ми максимально приховано пересуваємося, бо відстань близька і ніхто не висовується. Стріляють у все, що рухається. От вони побачили якийсь рух і можуть прострелити…

Ворог і далі ігнорує всі домовленості. Іще один захисник - під час обстрілу - зазнав поранення. А вже від початку цієї доби супротивник відкривав вогонь двічі. В напрямку Травневого - з автоматичних станкових гранатометів. А напередодні там від обстрілів постраждали навіть оселі мирних мешканців.

Поблизу Новотошківського ворог стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника заспокоїтися.